Saint-Lô. Présidentielle : Philippe Bas votera Macron pour faire barrage au Front National

Philippe Bas, sénateur et président du Conseil départemental de la Manche, appelle à voter le 7 mai pour Emmanuel Macron. Et ce, contre la tentation de l'abstention et du vote Le Pen.

Le vote Marine Le Pen, "c'est la menace la plus grave que nous ayons jamais connue depuis 60 ans", estime Philippe Bas qui précise que le vote Macron, "n'est pas un soutien à sa politique, mais rendre possible l'alternance à droite et au centre après les législatives."

Écoutez Philippe Bas :

Philippe Bas Impossible de lire le son.

Soutien de François Fillon, candidat déçu au premier tour, Philippe Bas se dit convaincu de François Barouin, "qui conduira avec détermination une politique de réformes pour mettre fin au décrochage économique du pays."