L'essentiel du sport du Pont de l'Ascension

Des centaines de coureurs sont attendus pour la 30ème édition des « 10 kilomètres d?Argentan », qui sont disputés mercredi soir:

Course « jeunes » à partir de 19h. Course adultes à 20h30.

Départs devant la mairie.

C?est une organisation de la Bayard Athlétisme Argentan.



Football, jeudi de l?Ascension :

½ finale de la coupe Henri Sillière et ¼ de finales de la coupe du Conseil général de l?Orne.



Ultime journée de Ligue 1, samedi à 21h :

Déplacement du Mans à l?Olympique Lyonnais



Dernière journée, aussi, pour le championnat de Ligue 2, vendredi à 20h30 :

Déplacement du leader Caen à Nantes,

Et Laval reçoit Brest, qui est second du classement.



Cfa2

Samedi 17h30 :

Déplacement d?Alençon chez le leader Lorient.



DH

Samedi 18h :

Argentan reçoit Pointe Hague

Alençon 2 reçoit Deauville

Déplacement de Flers, second du classement, chez le leader : Granville.



Tennis de table: 20ème tournoi international d'Alençon, samedi et dimanche.

250 pongistes sont attendus.



Enfin :

Au Haras du Pin, pendant tout ce « Pont » de l?Ascension, c?est un concours de saut d?obstacle.

