Alternance nuages et éclairices aujourd'hui... les T° remontrent progressivement de 8 à 16°

Météo France relevait ce matin : 7°6 à Argentan, 8 2° à Flers, 8°4 à Alençon, 8°7 à L?Aigle, et 9°2 à Mortagne.



La matinée est souvent grise et nuageuse mais sans pluie. Cet après-midi nous bénéficieront d'un temps sec et lumineux avec éclaircies et passages de cumulus inoffensifs. Les températures, toujours assez fraîches.... Elles amorcent malgré tout une timide remontée : comptez 15 à 16 degrés au meilleur de la journée.

