Fécamp. Fécamp : une semaine d'animations pour toute la famille

L'objectif de la mairie de Fécamp est clair : proposer un programme à la fois ludique et pédagogique pour les parents et de leurs enfants. "L'idée est d'abord de croiser les générations en permettant aux enfants, parents et grands-parents de passer du bon temps ensemble. Mais il s'agit aussi de valoriser tout ce qui existe à Fécamp et qui peut intéresser les familles", précise Stéphanie Marical, l'adjointe au maire chargée de l'éducation et de la famille.

Écoutez ce reportage :

Le Printemps des familles, du 9 au 14 mai 2017 à Fécamp Impossible de lire le son.

Mobilisation des associations

Ce Printemps des familles est organisé par les services municipaux de la ville, le théâtre le Passage et la Piscine, mais également grâce à la collaboration de nombreuses associations comme Cordage, Art-en-Sort, la MJC ou encore l'Université Populaire.

Un programme riche

Côté programme : beaucoup d'ateliers (cuisine, photo, confection de masques, maquillage…), des activités musicales, de la lecture ou encore une visite guidée. Quelques moments forts : conférence sur la socialisation par les jeux le jeudi 11 mai 2017, une soirée jeux de société le vendredi 12 mai 2017, un bal des petits le samedi 13 mai 2017 dans l'après-midi et un pique-nique en famille sur la plage de Fécamp le dimanche 14 mai 2017.

Printemps des familles : du mardi 9 au dimanche 14 mai 2017, au Petit Parc, rue Alexandre-Legros à Fécamp. Gratuit. Renseignements ici.