Rouen. En Seine-Maritime, le Front national veut rester en tête

Marine Le Pen viendra-t-elle, en personne, animer un de ses meetings de campagne avant le second tour de l'élection présidentielle? C'est la question qui doit trotter dans la tête de nombreux militants du Front national et d'indécis qui attendent un déclic pour faire basculer leur vote. Pour le moment, la candidate frontiste ne s'est pas encore déplacée en Seine-Maritime. Au plus près de l'agglomération rouennaise, Marine Le Pen était venue dans l'Eure début janvier pour s'exprimer sur des questions de ruralité.

Des questions qui touchent également les Seinomarins que les militants du Front national vont essayer de convaincre dans cet entre-deux tours. Pour Nicolas Goury, un des responsables du parti dans le département, la démarche est facilitée par la notoriété croissante de la candidate: "voir Marine Le Pen au second tour, ça n'est pas un séisme. C'est normal!"

"Un potentiel très large"

Dans un département qui a préféré Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron à la deuxième place, l'absence de consigne de vote du candidat de la France insoumise pourrait-elle faire le jeu du Front national? Une certitude pour les militants, qui refusent de croire que les électeurs "vont suivre aveuglément les consignes qui leurs sont données". Des consignes qui donneraient Marine Le Pen largement perdante tant les appels à voter pour Emmanuel Macron ont été nombreux parmi les élus locaux.

Pour Nicolas Bay, conseiller régional en Normandie et secrétaire général du Front National, "le potentiel est très large, bien plus large que les voix rassemblées par Nicolas Dupont-Aignan. Je pense par exemple aux voix des près de 20 % d'abstentionniste du premier tour qui ne veulent pas cinq années de Hollandisme supplémentaire". Dans le département comme dans tout l'Hexagone, seuls les électeurs connaissent le fin mot de l'histoire.

A LIRE AUSSI.

Le Pen repart en campagne, se posant en "challenger" de Macron

Présidentielle : "La Normandie n'est pas encore un bastion du FN", selon Nicolas Bay