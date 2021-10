Rouen. En Seine-Maritime, Les Fermes d'Ici boostent la vente directe

"Il y a sept ans, parler circuits courts, surtout sur le web, c'était un peu parler chinois", se souvient Valentine Hébert. Mais aujourd'hui, le succès est au rendez-vous pour la fondatrice des Fermes d'ici. De 30 producteurs, son réseau est passé à 90 sur tout le département et assure désormais un millier de commandes par mois.

Particuliers et restaurations collectives

Lancé sur Internet, Les Fermes d'ici s'adresse pour moitié aux particuliers, qui passent commande en ligne et retirent leur "brouette" en point relais, pour le reste à la restauration collective. Un pari gagnant pour Valentine Hébert. "Aujourd'hui, beaucoup de gens sont convaincus des bienfaits de manger local, plus sain… Mais passer commande avant le mardi d'un panier puis d'aller le récupérer à heure fixe en fin de semaine, tout le monde n'est pas prêt à le faire." D'où l'idée d'ouvrir une boutique "pour s'adresser au plus grand nombre". Les Fermes d'ici posséderont donc dès le mercredi 3 mai 2017 leur propre espace de vente au sein du Gamm Vert de Sainte-Marie-des-Champs, près d'Yvetot (Seine-Maritime).

Un petit frère dans l'Eure

Les clients n'y retrouveront certes pas les plus de 1 500 références répertoriées sur le site Internet mais ce corner offrira une nouvelle visibilité à la marque. Valentine Hébert ne compte pas s'arrêter là: elle envisage de lancer le petit frère des Fermes d'ici dans l'Eure, et pourquoi pas un jour créer des liens avec l'Ile-de-France.

