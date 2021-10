Cherbourg. Artméta : les meubles "made in Manche" de Rachel

Une créatrice de meubles contemporains installée dans une entreprise d'ingénierie spécialisée notamment dans la fabrication de pièces métalliques de très haute précision et résistance ce n'est pas courant. Une raison toutefois à cela: Rachel Gardan aime le travail bien fait. "Ici, dans cet atelier, il y a un véritable savoir-faire. Les soudures de mes meubles sont impeccables. C'est important," explique la jeune designer. Et les plus grands noms du mobilier français ne s'y trompent pas, comme Philippe Stark qui a demandé à la jeune femme de lui fabriquer trois grands plateaux de tables de 7 à 12 mètres pour un des restaurants parisiens qu'il a décoré. Même chose pour le plateau de télévision de l'émission "C'est à vous" de France 5 ou encore les tables basses de la prestigieuse enseigne Sisley pour sa nouvelle boutique à Paris.

Développement local

Tous apprécient la précision et le soin donné à la fabrication des meubles Artméta, l'entreprise crée il y a trois ans par la jeune femme. "Je n'utilise que des matériaux nobles et recyclables: le bois et l'acier. Et je m'attache à ne faire travailler que des entreprises locales," explique Rachel Gardan. Si les structures en acier réalisées à Beaumont-Hague, dans la Manche, sont peintes à Avranches, le bois qui les pare arrive d'un ébéniste de Saint-Pierre-Eglise.

Aujourd'hui, elle doit faire face à une importante demande. Entre 50 et 60 meubles sortent chaque mois de ses ateliers. Un développement important qui a permis l'embauche d'une dizaine de personnes déjà. Les particuliers sont de plus en plus nombreux à commander un meuble estampillé Artméta. "Je crois que les gens ont compris que le meuble Ikéa a fait son temps. Ils veulent des meubles faits pour durer. J'ai des clients fortunés mais aussi beaucoup de gens très simples qui économisent pour s'offrir une table de salle à manger par exemple. Je trouve cela très touchant et très encourageant dans notre souhait de bien faire," précise la chef d'entreprise. Grâce au bouche-à-oreille et à Internet, Artméta tisse sa toile et rêve d'un site de production indépendant et bien entendu, normand.

