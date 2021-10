Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 1er mai

MANCHE

Le navire Viking star a été construit en 2015 et navigue actuellement sous le pavillon Norway. Il affiche une longueur hors tout de 228m et un maître-bau de 29m. Son tonnage est de 47 842 tonneaux. Il fait escale à Cherbourg-en-Cotentin ce lundi 1er mai jusqu'à 23h. Plus d'infos sur cherbourgtourisme.com.

L'UCIAB (Union des Commerçants et Artisans Bréhalais) organise son traditionnel vide-grenier dans la zone artisanale de Bréhal ce dimanche 7 avril 2017. Un moment de convivialité pour petits et grands: vide-grenier, restaurations sur place, buvette… Plus d'infos sur ville-brehal.fr.

CALVADOS

Dimanche 7 mai 2017 c'est la fête communale de Saint Georges d'Aunay. Au programme de cette journée festive à Saint-Georges-d'Aunay: Vide grenier dans la rue principale. Exposition de vieux tracteurs. Restauration sur place, animations diverses. Réservation obligatoire au 02 31 77 37 26.

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017, c'est le marché des potiers à Saint Gabriel Brecy. Cette 18e édition d'un marché très prisé est une occasion unique de découvrir une tradition céramique contemporaine diversifiée. Tous les matériaux et techniques de cuisson sont représentés: faïence, grès, porcelaine… Sculptures, pièces utilitaires et décoratives, il y en aura pour tous les goûts. Animations tout au long du week-end.

ORNE

Formez-vous aux gestes qui sauvent! Un proche qui fait un malaise ou qui s'étouffe, une brûlure, un accident de la route… Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie. Vous devez agir mais vous ne savez pas comment? Formez-vous aux gestes de premiers secours avec les sapeurs-pompiers de Sainte Gauburge. Plus d'infos au 06 33 70 61 74.

Construit sur une passerelle entre Rennes et Cherbourg, le trio Alphabet fusionne puissance rythmique et envolées mélodiques dans un univers électronique aux voix finement accordées. Retrouvez-le en concert afterwork gratuit à la Luciole à Alençon ce jeudi 4 mai 2017 dès 19h.