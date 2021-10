Rouen. Normandie : elle rattrape le voleur qui lui a arraché son sac

Alors qu'elles se rendaient en boîte de nuit au Cube, à Rouen (Seine-Maritime), deux femmes ont été agressées dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril 2017.

Elle court après le voleur

Sur le trajet, elles traversaient la place des emmurés lorsqu'elles ont remarqué un groupe de quatre individus devant un restaurant rapide.

L'un des quatre hommes les suit et arrache le sac à main de l'une d'entre elle. Il prend la fuite en courant mais la victime le suit et finit par le rattraper. Dans l'intervalle, les policiers sont prévenus et arrivent rapidement à interpeller l'agresseur, qu'elle identifie formellement.

