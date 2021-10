Une dégradation orageuse arrive sur nos régions... Météo France annonce des cellules orageuses parfois violentes... T° de 10 à 27°

Météo France relève ce mtin.... 10° à Flers , 11° à Argentan, et L?Aigle, 12°4 à Alençon, 16°3 à Mortagne.



Dès la matinée, la tendance est déjà à la dégradation avec la remontée progressive de nuages d'altitude......Le temps devient rapidement lourd et le ciel chaotique. Les premières petites ondées font leur apparition dès la mi-journée. Cet après-midi, la situation deviendra de plus en plus sérieuse avec des ondées plus fréquentes, plus marquées et orageuses..... En début de soirée, de grosses et puissantes cellules orageuses se développeront..... les orages seront localement violents avec fortes pluies, grêle et fortes rafales de vent. Les pluies se généraliseront ensuite....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire