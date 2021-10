216 km/h au lieu de 110 sur les routes de l'Orne ce week-end....2 motos saisies et 24 permis de conduire retirés

Beaucoup de monde sur les routes pour ce long week-end de la Pentecôte... les gendarmes étaient présents aussi sur les bords des routes.... 24 permis de conduire ont été retirés..... pour 6 automobilistes et 18 motards...

Deux motos ont été saisies... l?une a été flashée vendredi soir à 216 km/h au lieu de 110 sur la RD 438 à Vingt Hanaps.... et un motard originaire de la manche avait maquillé grossièrement sa plaque d?immatriculation.... les deux pilotes seront convoqués devant la justice en juin prochain...

9 automobilistes et un motard ont été dépistés positif à l?alcool...

50 procès verbaux ont également été dressés pour des infractions au code de la route, dépassement sur des lignes continues notamment ....

Pas d'accident corporel recensé.

