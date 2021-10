Reprise du travail chez Filix Créative à Athis de l'Orne et Condé sur Noireau après 10 jours de grève

Chez Filix Créative, les salariés en grève depuis le 18 mai dernier, sur les sites et Condé sur Noireau et d?Athis de l?Orne, condamné à la fermeture en juin, ont repris le travail ce matin... ils obtiennent de la direction une prime supra légale de 6 800 euros et un plan de formation de 60 000 euros... le site d?Athis emploie une quarantaine de salariés... nouvelle réunion le 8 juin pour évoquer le plan de licenciement de 18 salariés supplémentaires sur le site de Condé sur Noireau

