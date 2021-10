Crise sur le prix du lait.... Industriels et producteurs trouvent un accord pour le second trimestre

producteurs et industriels laitiers se sont enfin entendus hier, sur le prix du lait pour le second trimestre... une hausse de 5.7 à 12 % soit, une moyenne des prix à la production de 9 % ... Cet accord met fin provisoirement aux tensions entre producteurs et industriels qui avaient repris depuis plusieurs semaines.....



La FRSEA de Basse Normandie et les Jeunes Agriculteurs de Normandie se félicitent de Cet accord... mais restent vigilants, quand à la construction des indicateurs pour le 3ème trimestre, qui devront prendre en compte la valorisation des produits de grande consommation et les coûts de productions du lait... les deux syndicats agricoles lèvent ainsi leur appel au boycott des produits du laitier mayennais Lactalis...



Pour les producteurs ce sont 3 mois de répit dont il sera question lors du quatrième congrès annuel de l'Organisation des Producteurs de Lait qui se déroulera cet après-midi, à l'hippodrome de Vire. Autour des producteurs, des agriculteurs européens présenteront leurs propositions pour la nouvelle politique européenne?



?La crise du lait qui s?est invitée à la session plénière du Conseil Général du Calvados : Michel Granger, vice président a demandé à ce qu'une subvention de 250 000 euros ne soit pas versée à Lactalis, qui développe ses activités à Bayeux ; pour l?élu, il faut arrêter d'aider un groupe qui remet en cause l'accord sur le prix du lait.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire