Foot, coupe de france, demi-finale, la rencontre Quevilly PSG se jouera à Caen le 14 avril... Tennis, à Miami, défaite du sarthois Tsonga face à Nadal en deux sets... Grand Prix de France Moto au Mans

Sport... Foot.... la demi-inale de la Cupe de France entre le PSG et Qevilly, se jouera finalement à Caen le 14 avril .....le choix a été entériné hier par les instances française du football avec les autorités... le stade d?Onano à Caen à été choisi en fonction de ses équipements de sécurité pour prévenir toute descente de supporteurs du PSG !



Tennis, au tournoi de Miami, cette nuit, le sarthois, Jo-Wilfried Tsonga, a été logiquement éliminé, en quart de finale par l'Espagnol Rafael Nadal, N.4 mondial, 6-3, 6-2.





La prochaine édition du ?Grand Prix de France Moto? avec les pilotes Randy de Pugniet, Mike di Meglio, Jules Cluzel ? entre autres? sera disputée du 21 au 23 mai sur le circuit du Mans.

Essais libres le vendredi et le samedi matin. Essais qualificatifs le samedi après-midi, warm up le dimanche matin, et courses le dimanche après-midi.

La saison de grands prix débutera le 11 avril, au Quatar.

