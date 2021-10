Un front pluvieux actif aborde nos régions en matinée... jusqu' à 12 mm de pluies attendues... T° de 5 à 11°

Il fait ce matin.... 4°5 à L?Aigle.... 4°7 à Alençon et Mortagne... 4°8 à Argentan





Un passage pluvieux actif en provenance de la Bretagne va traverser nos régions en cours de journée.... donnant des hauteurs d'eau 8 à 12 mm. Le plus gros de la pluie est attendu en fin de matinée et en début d'après-midi. Un coup de tonnerre n'est pas à exclure ponctuellement. Par la suite, un temps très instable s'établit en cours d'après-midi avec des giboulées pouvant être orageuses notamment sur les reliefs. Le vent de sud à sud-ouest souffle assez fortement avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h sous les pluies.....

Les températures restent fraîches avec des maximales qui ne dépasseront pas les 10 ou 11 degrés.



La tendance de notre week-end... un temps variable et perturbé demain et dimanche... des nuages porteurs de quelques averses alterneront avec des éclaircies...

