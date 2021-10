Beau temps ensoleillé et sec en matinée avant le retour des nuages cet après midi... T° de 2°5 à 14°

Météo France relevait ce matin des T° fraîches... 2°5 à L?Aigle... 2°8 à Mortagne, 3°0 à Argentan , 3.5 à Flers et Alençon ....



La matinée débute dans un air sec et frais, sous un ciel le plus souvent bien dégagé. En cours de journée, le ciel devient de plus en plus nuageux, et cet après-midi les nuages seront parfois suffisamment développés pour donner ici ou là une petite ondée .....



Comme hier, le vent soutenu de nord-est apporte une sensation de fraîcheur ; il fera au meillleur de la journée, 12 degrés à Tinchebray et 14 degrés à Alençon et à Préaux-du-Perche.

