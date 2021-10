Un joueur remporte plus de 34 000 euros au casino de Bagnoles de l' Orne pour une mise de 5 centimes !!!

Ca n?arrive qu?aux autres !!!

.... hier, un joueur sur une machine à sous du casino de Bagnoles de l?Orne a empoché, plus de 34 295 euros pour une mise de 5 centimes d?euros... quelques heures plus tard, un autre joueur remportait plus de 7 579 euros pour une mise de 50 centimes... déjà, la semaine dernière, plusieurs gros gains de 5 000 , 10 0000 et 12 000 euros avaient été remporté......le magic casino atteint quand à lui la somme de 4 670 000 euros !!! Qui sera le prochain chanceux

