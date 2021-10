Deux repreneurs font des offres pour Plysorol à Lisieux (14) placé en redressement judiciaire vendredi

Chez Plysorol à Lisieux, de nouveau placé en redressement judiciaire vendredi dernier après l?échec de la reprise par un groupe chinois... Deux repreneurs font des propositions... Ils avaient déjà fait des offres il y a un an ! L?un est libanais, Jhon Bitar and Co... Il prévoit le licenciement de 170 personnes sur 250 sur le site de Lisieux sans coupe dans les effectifs des deux autres site à Epernay et Fontenay le comte... Second repreneur potentiel, un ex-responsable de Plysorol avec un associé... Le projet prévoit la suppression de 60 à 80 postes... Le maintien de l?activité contre plaqué sur Lisieux... les autres sites se spécialiseraient dans la construction de maison à ossature bois.... et la peinture et le lazurage, activité gérée en sous-traitance aujourd?hui.... nouvelle audience du tribunal le 26 mai !

