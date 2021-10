Foot, demi-finale de la Coupe de France ce soir à Caen entre Quevilly et le PSG... rencontre sous très haute surveillance

Etat de siège pour match de foot !

la demi-finale de Coupe de France entre les normands de Quevilly (CFA) et le Paris SG, ce soir à Caen, se déroulera sous très haute surveillance pour éviter les affrontements entre groupes de supporteurs parisiens....Effectifs de sécurité renforcés, jusqu?à 800 policiers et gendarmes mobilisés....axes routiers et ferroviaires contrôlés au départ de Paris, billets nominatifs, pour compléter ce dispositif, 240 agents de sécurité du stade malherbe de Caen mobilisés aux entrées du stade pour le contrôle des billets....Un périmètre de sécurité sera mis en place à partir de 17h autour du stade, une zone où résident près de 3.000 habitants, selon la préfecture... Ils devront présenter une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour rentrer chez eux ! Même les bus ne seront pas autorisés à circuler dans ce périmètre ... L?équipe de Quevilly qui pourra compter sur ses supporteurs.... une centaine de bus affrétées par les clubs de foot hauts normands.... le match débute à 20h45....

