La fin de la grève chez l?équipementier automobile Magnetti Marelli, à Argentan.

Les négociations salariales ont débuté il a 1 mois et 1/2, et comme les salariés n?obtenaient pas satisfaction, ils se sont mis en grève hier soir. Le site a fermé à 18h.

Depuis, les choses ont bien avancé :

+1.8% d?augmentation de salaire au 1er avril, avec un minimum de 45 euros ? la mutuelle prise en charge à 95% par l?entreprise ? la prime de transport doublée ? et même : une prime exceptionnelle de 350 euros pour chaque salarié à l?occasion des 40 ans de l?entreprise.

Les salariés, consultés cet après-midi, ont donné leur feu vert à la reprise du travail.

La direction a également approuvé un calendrier de mise en place des conditions de production.



Magnetti Marelli dépend du groupe Fiat qui affiche de très bons résultats ? difficile de ne pas y associer les salariés ? même si pour la 3ème année consécutive, ils ont du se mettre en grève pour obtenir satisfaction.

