Rouen. Présidentielle 2017 : pourquoi Nathalie Arthaud pourrait gagner en Normandie

Nathalie Arthaud est la candidate de Lutte Ouvrière. Porte-parole du mouvement d'extrême gauche depuis 2008, cette professeur d'économie et de gestion s'est présentée à de nombreuses élections pour le parti depuis 2002. En 2012, celle qui se présente comme "la candidate des travailleurs" avait récolté moins de 1 % des voix au premier tour des présidentielles.

L'abstention annoncée est aujourd'hui importante: comment comptez-vous mobiliser les abstentionnistes? Pourquoi est-ce important d'aller voter aujourd'hui?

Il faut se faire entendre dans ces élections. Nathalie Arthaud est justement candidate pour faire entendre le camp des travailleurs, les revendications du monde du travail, c'est-à-dire des salariés, des chômeurs, des retraités.

Il est important de donner son avis dans ces élections: la situation est aujourd'hui catastrophique par rapport au chômage. Il faut que le monde du travail se fasse entendre, il y a des mesures assez simples qu'on pourrait prendre par rapport au chômage: interdire les licenciements et les suppressions d'emploi en commençant par tous ces grands groupes qui font des bénéfices.

Pourquoi voter ? Impossible de lire le son.

La question du nucléaire est importante en Normandie, quel avenir énergétique proposez-vous pour la France et la région?

Le problème est que ce n'est pas la population qui décide mais les grands groupes industriels. Je vois par exemple pour le développement de mesures d'électricité comme le off-shore, on voit sur la cote qu'Areva est en train de réfléchir pour voir si cela lui convient au niveau de ses bénéfices.

Avenir énergétique Impossible de lire le son.

La Normandie est aussi une région rurale: comment comptez-vous accompagner ce monde rural?

Tout le monde a envie d'acheter des produits de qualité mais c'est avant tout un problème de revenus. Depuis des années, les salaires sont bloqués: nous proposons justement d'augmenter les salaires de 300 € et de fixer le SMIC à 1 800 € net par mois. En dessous, on se serre la ceinture tous les mois et on ne peut justement pas acheter des produits agricoles de qualité.

Que proposer au monde rural ? Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Nathalie Arthaud à Caen : "l'élu de 2017 sera un ennemi de la classe ouvrière"

Présidentielle : pourquoi Philippe Poutou pourrait gagner en Normandie

Présidentielle: la campagne officielle s'ouvre sous la règle de l'égalité

Social et sécurité au coeur du débat inédit entre les 11 candidats