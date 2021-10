La grève chez l?équipementier automobile Key Plastics à Bellême :

Approvisionnements et livraisons sont bloqués, notamment les pièces pour les usines Peugeot.

Les négociations salariales ont tourné court après que la direction ait décidé +0.5% en juin et +0.5% en octobre, non négociables.

L?équipe d?après-midi a cessé le travail ; celle du soir va vraisemblablement voter la même chose dans quelques minutes.

Le site, repris il y a moins d?un an après un dépôt de bilan, emploi environ 150 salariés, dont une quarantaine d?intérimaires.

