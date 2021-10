Soleil voilé sous des nuages élevés aujourd'hui.... T° de 3.5 à 15°

Il faisait ce matin.. 3°5 à L?Aigle.... 4°3 à Mortagne ......4°6 à Alençon, 5° à Argentan,



Des nuages élevés survoleront notre région tout au long de cette journée, se réduisant cet après-midi à un voile laiteux plus ou moins dense, ainsi nous retrouvons le même ciel et le même temps sec qu'hier. Un pâle soleil brillera cet après-midi et ce soir ... les T° cet après midi atteindront les 13 / 15°

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire