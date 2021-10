Journée ensoleillée... et remontée des T° cet après midi, jusqu'à 18°

? 1°3 à Flers.... 0°7 à L?Aigle... 1° à Argentan....3° à Alençon et 3°5 à Mortagne au Perche ce matin....



La journée débute dans un air sec mais frais avec des petites gelées notamment sur le nord du Bocage et sur le Pays d'Ouche. Beau temps lumineux et bien ensoleillé aujourd?hui... remontée des T°.... 16 degrés à Briouze et 18 degrés à Alençon et à Rémalard prévus cet après midi....





La tendance de notre week-end.... du grand beau temps pour demain samedi.... plein soleil et grand bleu... un peu plus de nuages dimanche, mais le soleil résistera à des débordements nuageux sur le nord de nos régions.....



Il fera de 4° le matin à 19/20° l?après midi ....

