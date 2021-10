Plysorol : deux nouveaux repreneurs se font connaître

Chez Plysorol à Lisieux, deux nouveaux projets de reprise de l?entreprise ont été dévoilés lors d?un comité central d?entreprise qui s?est réunie ce matin... Une société malaisienne, et un fond d?investissement américain... le nombre de licenciement prévus et l?apport de capitaux n?ont pas été communiqués...... deux autres repreneurs sont déjà connus depuis longtemps... ils avaient été en concurrence avec le repreneur chinois, choisi il y a un an par le tribunal de commerce.... les dirigeants chinois qui ont, en début de semaine, fait appel de la mise en redressement judicaire du groupe, par le tribunal de commerce le 9 avril dernier.... ils préparent un plan de continuation, pour conserver l?entreprise qui affiche un passif de 11 millions d?euros....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire