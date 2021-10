Une commerçante de Falaise (14) condamnée pour vente d'alcool à une mineure

1 000 euros d?amende avec sursis... condamnation d?une gérante d?une supérette de Falaise, hier par le tribunal de Caen, pour avoir vendu de l?alcool à une mineure... en novembre dernier, une adolescente de 14 ans, accompagnée de deux camarades, avait acheté dans ce commerce une bouteille de vodka... les 3 copines avaient séché les cours et s?étaient enivrées... l?adolescente avait fait une syncope et transportée ivre morte aux urgences.... la gérante du commerce, 46 ans, a toujours fait valoir qu?elle n?avait eut aucun doute sur la majorité de l?adolescente, qui paraissait la plus âgée du trio... depuis juillet 2009, la vente d?alcool aux mineurs, est devenu un délit passible d?une amende de 7 500 euros d?amende....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire