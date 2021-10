Rouen. Coupe Davis : À Rouen, les Bleus déjà qualifiés pour la demi-finale

C'est une belle victoire pour la France, en ce deuxième jour de la prestigieuse coupe Davis. A 3-0 contre la Grande-Bretagne, les Bleus se sont qualifiés pour la demi-finale. La compétition se tient du 7 au 9 avril au Kindarena de Rouen.

Orphelin de Pierre-Hugues Herbert, le double français a dû composer avec le taulier Nicolas Mahut et le revenant Julien Benneteau pour valider sa qualification pour la suite de la Coupe Davis ce samedi 8 avril 2017 au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Et chaque point a valu son pesant d'or dans cette opposition très serrée.

Une qualification rude à obtenir

Et à chaque fois tout s'est joué en fin de set, comme dans le premier ou les Bleus se sont imposés au tie break. Après avoir concédé le second aux britanniques Jamie Murray et Dominic Inglot, les Français se sont remobilisés pour arracher le troisième et le quatrième set synonymes de victoire.

À trois matches à zéro, les Bleus sont évidemment assurés de se qualifier. Mais il reste tout de même deux simples à disputer ce dimanche 9 avril 2017. Des matches "pour du beurre" qui donneront surtout l'occasion au public rouennais de prolonger la fête une journée de plus.