Place à la décoration scandinave dans la e-boutique de Candice. Cette colombelloise a lancé "l'éphémère concept store" et propose une sélection d'objets de décoration (des vases, des coussins, des lampes, des tapis ..) et de petit mobilier. Des lignes épurées et des couleurs douces pour créer une atmosphère paisible chez soi. Les petits prix de la boutique en ligne ne sont pas pour déplaire.