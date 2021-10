Cherbourg. A Cherbourg, les collégiens sensibilisés au port du casque à vélo

C'est un comité d'accueil un peu particulier qui attendait les élèves du collège Diderot de Tourlaville, commune déléguée de Cherbourg, jeudi 6 avril 2017. Deux policiers, présents devant l'établissement pour les sensibiliser au port du casque à vélo. Il est désormais obligatoire pour les moins de 12 ans, et fortement conseillé pour tous les autres !

"L'accident ne fait aucune différence entre les plus ou les moins de 12 ans, note le commandant Olivier Ledanois, il faut arriver à convaincre tout le monde. D'autant que de plus en plus d'adultes portent eux aussi le casque".

Un officier spécialisé en prévention scolaire explique ainsi aux jeunes, très nombreux à venir au collège à vélo dans cet établissement, que la tête est très sensible, notamment lorsque l'on est adolescent.

"C'est vrai que le casque ne fait pas partie de leur panoplie" constate Guy Bertrand, principal du collège. Un casque pas tendance... mais important pour circuler. "Lorsque l'on roule sur la route, c'est comme un scooter, si on tombe" estime Olivier, parent d'élève.

Car ce sont aussi les parents que la police espère alerter lors de ces actions de prévention. "Les enfants vont rentrer chez eux et dire "j'ai vu la police au collège !"" espère le commandant.

D'autres actions similaires auront lieu sur l'agglomération.

