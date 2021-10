Soleil génreux et t° estivales cet après midi...de 4° ce matin à 24 / 26° cet après midi

Météo France relevait ce matin... un minimum de 3°7 à Flers, 4°5 à L?Aigle et Argentan, 6°3 à Alençon, et un maximum de 10.8° à Mortagne...



Le temps sera estival aujourd?hui . Des nuages élevés circulent temporairement dans notre ciel, fins et quasiment transparents, parfois plus denses, voilant parfois le soleil. Mais l'impression de très beau temps estival persiste toute la journée... L'air chaud est poussé par un vent faible de secteur Sud-Est à Sud .... les températures seront dignes d?un mois de juillet ! jusqu?à 24 / 26° !

