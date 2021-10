A St-Mars la Brière, près du Mans, un homme de 39 ans détenteur de la double nationalité française et égyptienne a été placé en garde à vue et entendu pour des faits de bigamie ...... il avait contracté un mariage en 2000 en Egypte, puis un second en France en 2001 ! Il sera convoqué devant la justice en octobre prochain

