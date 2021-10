L'essentiel du sport régional du week-end du 1er mai

Football

35ème journée de Ligue 2

Vendredi 20h :

Caen reçoit Istres.

Match sans pression pour les bas-normands, assuré de leur montée en ligue 1, qui reçoivent le quinzième au classement.

Mais Franck Dumas, l?entraineur bas normand, veut que certains de ses joueurs perdent la grosse tête. Il reste 4 matchs à jouer avant la fin de la saison.

A 20h30 :

Déplacement de Laval au Sco Angers.

Au classement, 3 points séparent les 2 équipes, au désavantage des mayennais.



En Ligue 1

Le Mans a joué mardi dernier face à Monaco, en match avancé : pour cause de participation des monégasques à la finale de la coupe de France, samedi soir, face au PSG.

Prochain match pour les sarthois : mercredi prochain, pour la 36ème journée du championnat, en déplacement à l?AS Nancy Lorraine.



Cfa2

Samedi 18h

Alençon reçoit Vitré



DH

Samedi 18h : Flers reçoit Cherbourg

Déplacement d?Argentan à Deauville

Et à 18h15 : d?Alençon 2 à Ouistreham





Basket

ProA

Le Mans reçoit la lanterne rouge : Dijon.

Match à Antarès Samedi à 20h.



?toujours en basket, à Flers : c?est le traditionnel « tournoi du 1er mai » organisé par le basket club flérien, dans les gymnases de la ville.



Rugby

Dernier match de la saison de Fédérale 2 pour L?Aigle, en déplacement à Gennevilliers.

La saison prochaine, les aiglons descendent en Fédérale 3.



Cyclisme : le traditionnel « Prix du Muguet » est disputé ce samedi après-midi à Chambois, sur 108kms.



VTT : 10ème anniversaire de la « Chaumont VTT », dimanche à Cuissai, aux portes d?Alençon.



Sport mécanique : Coupe de France de Fol Car, dimanche, sur le circuit d?Essay Orne.



Enfin : Hippisme :

Avec le critérium de vitesse, dimanche, à l?hippodrome d?Argentan.

les plus grands drivers et les chevaux les plus rapides seront présents, dont Oyonnax, le vainqueur du prix d?Amérique.

Le record à battre est de 1mn10sec7dixièmes sur les 1600 mètres.

