Foot, Laval (L2) prête à Beauvais (N) Benjamin Graton et acceuille Nicolas Pallois, un prêt de Valenciennes (L1)...Tennis, Wimbledon entrée en lice du sarthois Tsonga ...Basket, départ de Marc-Antoine

Football / Ligue 2 ... du mouvement au Stade Lavallois qui prête à Beauvais (National) Benjamin Graton... et Valenciennes, équipe de ligue 1, prête à Laval son défenseur latéral gauche, Nicolas Pallois... nouvelles recrues et anciens joueurs se retrouveront sur le terrain dès ce jeudi pour la reprise de l?entrainement



Tennis à Wimbledon, des rencontres perturbées ou reportées à cause de la pluie lundi.... Ce mardi : Le sarthois Jo-Wilfried Tsonga jouera donc contre le japonais Go Soeda.



Basket... le meneur de jeu du MSB, Marc Antoine Pellin quitte le Mans... le joueur, 23 ans, 1.71 m, s?engage pour deux saisons avec Orléans.....

