ciel nuageux couvert et parfois pluvieux pour ce mercredi... les T° de 11 à 20°

Météo France relevait ce mercredi matin : 11° à L?Aigle, 11°9 à Mortagne et à Argentan, 12°4 à Flers, et à Alençon



une zone pluvio-orageuse remonte de la côte atlantique dans un flux de sud-ouest et effleure notre département. En tout début de matinée donc, le ciel est chargé et les nuages peuvent donner quelques pluies temporairement et localement soutenues sur le Perche. Ailleurs sur l'Orne, et pour toute la journée, le temps reste incertain. Nuages et éclaircies alternent dans un ciel changeant, parfois très chargé, qui laisse échapper quelques pluies ou averses sporadiques. Le vent de sud-ouest se renforce pour devenir modéré à assez fort et turbulent avec quelques petites rafales. Les températures atteignent au maximum 19 à 20 degrés.



Avec le soir et la nuit qui arrivent, l'instabilité s'atténue et les averses se raréfient avant de disparaître totalement. Le ciel encore bien nuageux en soirée se dégage lentement et la fin de la nuit est plus dégagée. Le vent de dominante ouest faiblit et redevient faible à modéré. Les températures minimales s'abaissent aux environs de 10 à 11 degrés.

