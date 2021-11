Journée de réflexion sur le don d'organes ce mercredi dans les hôpitaux d'Alençon, Mamers, Mortagne au Perche et L'Aigle

Pour sauver des vies ... il faut l?avoir dit....

11ème journée de réflexion sur le don d?organes et de la greffe....

Le décès d?un être cher reste une épreuve pour les familles... et il n?est pas toujours simple de faire accepter un prélèvement d?organes... il est donc important, aujourd?hui d?en parler avec ses proches et sa famille.... le taux de refus de prélèvement atteint 35 %... un chiffre qui ne baisse pas année après année.... d?où l?importante de l?avoir dit, et de porter dans son portefeuille une carte de donneur

Ce mercredi, dans les hôpitaux d?Alençon, Mamers, Mortagne au Perche et L?Aigle des infirmières et un patient greffé seront disponibles toute la journée, pour répondre aux questions et témoigner.... A l?issue de cette journée, une cérémonie en l?honneur des donneurs et de leurs familles se déroulera à 17h30, à l?entrée de l?hôpital d?Alençon... Un arbre du souvenir sera planté !

