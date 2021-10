Surveillance de Merah: aucune "faute lourde" de l'Etat

Le 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes avait donné raison à la famille d'Abel Chennouf, militaire tué à Montauban le 15 mars 2012, et les juges avaient alors reconnu une faute, qualifiée de "simple" et non de "lourde", des services de renseignement. L'Etat avait été condamné à indemniser la veuve du soldat, enceinte au moment de l'assassinat, et son enfant. Le ministère de l'Intérieur avait fait appel du jugement.

A LIRE AUSSI.

Le décret Trump, nouvel épisode d'une une bataille juridico-politique

Affaire Érignac: l'État condamné à verser 100.000 euros à neuf oubliés de l'enquête

Les essais cliniques du coeur artificiel Carmat dans les limbes

L'abandon de l'écotaxe, un "échec de politique publique"

Quand le très fidèle Le Drian se met à envisager Valls candidat