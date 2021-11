Soleil sous un ciel voilé plus ou moins dense aujourd'hui... T° de 7 à 20°

Ce vendredi matin Météo France relevait, 6°5 à Flers, 6°9 à L?Aigle, 7°3 à Argentan, 7°7 à Mortagne et un maximum de 8°6 à Alençon....



Le temps reste sec sous un ciel passagèrement nuageux ou plus ou moins voilé par d'inoffensifs bancs de nuages d'altitude.

Les températures sont en légère hausse : les maximales de 18 à 20 degrés du nord au sud de de nos régions



Et la tendance de notre week-end... l?été revient, franchement... du soleil pour demain, avec quelques nuages élevés... franc soleil ciel bleu dimanche... les T° vont grimper jusqu?à 27°... le mercure poursuivra son ascension en début de semaine prochaine...

