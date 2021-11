Lutte contre le travail dissimulé, 8 bars ou établissements de nuit contrôlés jeudi soir à Alençon

Les policiers, avec les inspecteurs de l?Urssaf, et ceux des Services Fiscaux de l?Orne, ont fait la tournée des bars et établissements de nuit jeudi soir à Alençon !! ... Une opération de lutte contre le travail dissimulé... l?opération a mobilisé 12 hommes... 8 établissements contrôlés... 2 enquêtes sont en cours, pour des suspicions de travail non déclaré... quelques pv ont également été dressés pour le non respect de la réglementation sur les débits de boissons, comme l'affichage des prix !

