Très chaud !... 34°9 à Mortagne au Perche... 34°4 à Alençon ce lundi après midi... attention aux orages parfois violents cette nuit

Météo France à relevé, ce lundi après midi, un maximum de 34°9 à Mortagne au Perche... 34°6 à L?Aigle.... 34.4° à Alençon... le plus frais pour Flers, 32°1....



Ce soir et cette nuit... la menace orageuse va se généraliser .... dans une atmosphère chaude, lourde et pesante, des orages éclateront avec des précipitations parfois soutenues.... une forte activité électrique avec de la grêle aussi et des rafales de vents jusqu?à 70 / 80 km/h....





Mardi matin, après une nuit qui risque d?être agitée.... le temps sera variable, entre nuages et belles éclaircies l?après midi.... il fera encore chaud et lourd au levé du jour, 15 / 17°... mais dans l?après midi il ne fera pas plus de 23 / 24°... on perdra ainsi 10° par rapport à cet lundi après midi.

