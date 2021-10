Dans la 2ème course à Auteuil, pour le Prix Général de Rougemont, Apollinaire vous conseil de jouer :



L'As, Pyromane

Le 3, Grand Départ

Le 4, San Pedro de Senam

Le 5, Défi d'Oudairies

Le 15, Strive For Greatness

Le 11, Dans le Mil

Le 2, Hotmale Has

Et le 7, Bronx du Berlais



Départ à 14h45.