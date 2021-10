Rouen. Hockey-sur-Glace: les Dragons jouent les matches 3 et 4 de la finale à Rouen

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) disputeront les matches 3 et 4 de la finale des Playoffs de la Saxoprint Ligue Magnus face aux Rapaces de Gap à partir de 20h et 16h sur l'Ile Lacroix.