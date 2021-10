Sur la glace de l'Alp Arena de Gap, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) n'auront pas fait comme la veille où ils s'étaient imposés. Lors du deuxième match de la finale des play-off de la Saxoprint Ligue Magnus mercredi 29 mars 2017, ils se sont inclinés sur le score de 5-3.

Des Rouennais trop pénalisés

Avec trop de pénalités pour les Jaunes et Noirs, le premier tiers sera à l'avantage des Gapençais qui parviendront à inscrire deux buts en supériorité numérique par Kevin King par deux fois, avant que Loïc Lampérier ne parvienne à réduire le score à 2-1 avant la fin du premier tiers.

En début de deuxième tiers, les locaux reprendront deux buts d'avance par Kevin Da Costa (3-1) avant que, sur un tir de pénalité, Matt Hussey ne réduise le score à 3-2 à la mi-match. Une fin de tiers qui sera marquée par un nouveau but des Rapaces par Christian Isackson (4-2).

Valider à domicile

Les espoirs renaitront une nouvelle fois coté rouennais lorsque Sacha Treille, après sept minutes de jeu, permettra de revenir à 4-3 mais les joueurs de Luciano Basile reprendront encore une fois deux buts d'avance moins d'une minute plus tard encore par Isackson (5-3).

Les joueurs de Fabrice Lhenry ne reviendront plus dans ce match et les Rapaces de Gap égalisent à une manche partout dans la série. Place maintenant aux matches 3 et 4 qui se disputeront samedi 1er et dimanche 2 avril 2017 sur la glace de l'Ile Lacroix pour valider la bonne victoire ramenée de ces deux déplacements, avant de retourner à Gap mercredi 5 avril pour le match 5.

