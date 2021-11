Aides financières aux économies d'énergie

300.000 logements sont concernés en France ? 1.100 dans l?Orne.



Ils seront repérés par les collectivité, mais tous ceux qui veulent bénéficier de cette opération, sont aussi invités à se faire connaître.



Concrètement, ette aide concerne tous les ornais aux plus faibles revenus.





Imaginons une dame âgée qui vit seule ? 900? de revenus mensuels.

Elle envisage par exemple 6000? de travaux : changer des fenêtres ou faire poser de l?isolation.

Elle peut bénéficier jusqu?à : 3300? d?aides, soit plus de 50% du montant de ses travaux, qui seront pris en charge.



Pour l?Etat et le département, il s?agit de « prévenir au lieu de guérir », d?anticiper, de baisser la facture de chauffage des moins fortunés.



C?est le service « urbanisme » de la Direction des Territoires, qui gère les demandes des particuliers, au : 02.33.32.71.57

