Il s'agissait de redonner un second souffle au tremplin de musiques actuelles de Dieppe. Au fil des années, les candidatures, limitées au bassin dieppois, se faisaient plus rares. Désormais, le casting est ouvert à tous les groupes seinomarins et à toutes les tranches d'âge.

"Des candidatures de bonne tenue"

Le conservatoire a reçu une vingtaine de candidatures, "en majorité du rock mais aussi du funk ou de l'électro. Le niveau était globalement meilleur que les précédentes années", explique Julien Jugand, le référent pour le MAD. Malgré tout, les cinq finalistes sont assez rapidement sortis du lot lors de la sélection par les professeurs du département musiques actuelles. Julien Jugand en est le coordinateur :

20 minutes pour convaincre

Samedi 1er avril 2017, chaque groupe passe l'épreuve de la scène. Vingt minutes pour convaincre un jury composé de musiciens et d'institutionnels. Ils délibéreront pendant le show de deux rappeurs : Siak, de Dieppe, et Juko, de Rouen, poussés par l'association Deeptown, qui a lancé Naâman, l'étoile montante du reggae français.

Le 1er prix permet notamment d'obtenir une résidence d'artistes au sein du conservatoire, une première partie à DSN et divers supports de communication.

La participation à ce genre de tremplin est aussi un bon moyen d'évoluer pour un groupe, selon Julien Jugand :

La programmation du tremplin MAD

Huit Nuits, duo pop Folk de Rouen (Seine-Maritime)

Follow Bird, électro-pop de Rouen et Caen (Calvados)

Catatumbo, funk-rock de Rouen

The Edible Toadstool Orchestra, rock/métal fusion

Orange Yeti, pop/rock/folk du Havre (Seine-Maritime)

Pratique. Concert MAD à Dieppe dans l'auditorium du conservatoire Camille Saint-Saëns, samedi 1er avril 2017 à 20h. Entrée libre et gratuite.

