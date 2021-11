Les travailleurs sociaux quittent la table ronde organisée avec le Préfet et le Président du Conseil Général de l'Orne ce vendredi midi

La très ? sans doute « trop » attendue table ronde, ce matin, entre le Président du Conseil Général de l?Orne, le préfet, et les travailleurs sociaux, en lutte depuis plus d?une semaine contre des suppressions de postes et la fermeture du centre d?hébergement de la clarté ? Plusieurs d?entre eux ont quitté la réunion, avant la fin? Ils n?ont donc rien obtenu ? et Alain Lambert d?affirmer sa surprise de se voir demander toujours davantage de moyens financiers? Quant au Préfet, il rappel que chaque hébergement à La Clarté revient annuellement à 28.000? ? là où ailleurs, il en coûte 15.000 euros?et les travailleurs sociaux se retrouveront lundi soir pour préparer un accueil « digne de ce nom » au Ministre UMP du travail, de l?emploi, et de la santé : Xavier Bertrand ? qui vient dans l?Orne, à Mortagne, en fin de semaine prochaine.

