Un début de sortie de crise en Basse-Normnadie selon l' Insee, mais, l'Orne traîne des pieds...

« Un début de sortie de crise » : ainsi s?intitule le bilan économique plutôt favorable, sur la Basse-Normandie, publié par l?Insee, en fin de semaine dernière ? mais à y regarder plus près, cette étude révèle d?énormes disparités ? L?Orne est nettement à la traine des 2 autres départements bas-normands ?

L?étude n?est pas très flatteuse avec l?Orne qui contrairement au Calvados ?et même à la Manche, affiche en 2010 : un recul de l?industrie ? et des emplois qui vont avec., et la 1ère étude trimestrielle, sur début 2011, ne révèle pas de changement de cap, avec, encore et toujours : l?Orne à la traine en Basse-Normandie, pour l?industrie et l?emploi ?

Seul secteur a vraiment s?en sortir dans l?Orne : le tourisme ? notamment la région de Bagnoles de l?Orne ? qui affiche un impertinent +15.4% d?attractivité, depuis 2009.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire