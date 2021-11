début de journée sous le soleil, avant l'arrivée d'un voile nuageux et de quelques pluies... T° de 8 à 28°

Météo France relevait, ce mardi matin, 8°4 à Flers, 9°8 à Argentan, 10°0 à Alençon, 11° à L?Aigle, 14°4 à Mortagne.



Le ciel bien dégagé et bien ensoleillé en matinée... Il se chargera progressivement par l'ouest à la mi-journée. Une zone pluvieuse gagne les régions de Flers et de Domfront en cours d'après-midi et se généralise en soirée à l?ensemble de nos régions. Ces pluies resteront généralement faibles,

Les températures en hausse atteignent 26 à 28 degrés d'ouest en est .....

