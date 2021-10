Rouen. Héroïne, cannabis : il vendait même à des mineurs

Le 16 juin 2013, la Police interpelle un individu à la suite d'un vol en Seine-Maritime. En marge de ce délit, on découvre dans ses vêtements plusieurs sachets d'héroïne. Questionné, il répond qu'on les lui fournit. Confronté à plusieurs photographies de suspects revendeurs que la Police lui montre, il reconnaît aussitôt un homme. Interpellé et entendu en audition libre, celui-ci reconnaît les faits. Entre le 1er mai 2013 et le 25 novembre 2013, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), il a acquis différents produits stupéfiants, héroïne et cannabis, pour sa consommation, mais aussi pour la revente, y compris à des mineurs.

"C'est de l'acharnement envers moi," dit-il à la barre lors de son jugement vendredi 24 mars 2017 devant le Tribunal de Rouen.

Dès l'âge de 14 ans

Une expertise psychiatrique est menée. Des troubles du comportement et une dangerosité certaine pour lui-même sont constatées. L'homme, sous curatelle renforcée, consomme de l'héroïne depuis l'âge de 14 ans. Il a déjà fait cinq cures de désintoxication à ce jour et son casier judiciaire mentionne déjà une condamnation pour faits similaires. Il s'agit donc bien là d'un délit en récidive légale. Pour le Ministère public, "le prévenu cherche à se dédouaner de ses actes en ne reconnaissant pas la réitération des faits". Sa défense souligne que "des circonstances familiales douloureuses n'ont pas permis à l'accusé de réintégrer une vie normale".

Le Tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés dans la période concernée et le condamne à huit mois de prison avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans.

