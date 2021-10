Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen de nouveau en finale !

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont insubmersibles. Dos au mur et menés trois matches à deux dans la série face à Grenoble, les Normands ont créé l'exploit en revenant à 3-3 puis en remportant le match décisif de leur demi-finale de play-off sur la glace de Grenoble (2-0).

Sabourin impérial

Dans le premier tiers de ce match sous haute tension, les deux équipes s'appliquent à défendre et les premières vingt minutes se terminent sur le score de 0-0. Il faut attendre la mi-match pour voir les Jaunes et Noirs ouvrir le score grâce à Adam Miller, seul devant le but (1-0).

Une avance que les Rouennais parviennent à maintenir, y compris dans le troisième tiers où les Grenoblois à 5 contre 3 butent sur un Dany Sabourin impérial.

Il faut attendre la onzième minute pour que les Normands prennent un peu d'air sur une erreur défensive. Sur un palet oublié, Loic Lampérier part défier le portier Horak et inscrit le deuxième but de cette rencontre.

Une finale face à Gap

Les joueurs de Fabrice Lhenry tiennent bon jusqu'à la fin du match et la sortie d'Horak en fin de match pour évoluer en supériorité numérique n'y change rien. Les Dragons se qualifient donc pour la finale pour la seconde année consécutive.

Les Dragons de Rouen entameront leur finale mardi 28 et mercredi 29 mars 2017 avec les matchs 1 et 2 sur la glace des Rapaces de Gap, vainqueurs des Boxers de Bordeaux en demi-finale.

