Sale temps pour l'arrivée du Tour de France en Basse Normandie ce jeudi... Nuages, pluies parfois orageuses et vent... T° de 12 à 21°

Météo France relevait ce jeudi matin... 12°4 à Mortagne, 12°6 à Argentan et à Flers, 13°0 à L?Aigle, 13°5 à Alençon



Le ciel est très nuageux et menaçant. Les nuages nombreux donnent des averses qui deviennent plus marquées au fil des heures. Rares et éparses en début de matinée, elles se multiplient avant la mi-journée et peuvent même prendre un caractère orageux cet après-midi et ce soir. Quelques coups de tonnerre deviennent possibles tout comme les rafales de vent. C'est la raison pour laquelle le département a été placé en vigilance de couleur jaune pour un risque d'orage. Le vent de sud-ouest modéré devient assez fort avec des rafales atteignant ou dépassant 60 km/h au passage des averses les plus marquées. Les températures maximales sont comprises entre 19 degrés vers Tinchebray et Domfront, 20 degrés à Alençon et 21 au mieux dans le Perche.



ce soir et la nuit prochaine : Des averses orageuses circulent encore dans notre ciel en soirée et début de nuit dans une atmosphère toujours agitée. Toutefois, au fil des heures cette instabilité s'atténue quelque peu et les averses se raréfient, s'espacent puis cessent juste avant le lever du jour. Le vent de sud-ouest encore turbulent en début de nuit faiblit mais reste encore modéré durant toute la nuit. Les températures s'abaissent aux environs de 10 à 12 degrés.

